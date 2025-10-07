Salı, Ekim 7, 2025

Son Dakika

Citi, 175 Bin Çalışanına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Kıldı 13 dakika ago
Kış Lastiği Süresi Uzadı: 2025’te Uygulama Ne Zaman Başlayacak? 39 dakika ago
Altın Fiyatları Kendi Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor: 7 Ekim Güncel Altın Fiyatları 1 saat ago
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı 1 saat ago
İmamoğlu’ndan Üniversitelilere 20 Bin TL Destek Müjdesi 2 saat ago
Fenerbahçe’de Tedesco’nun Geleceği Milli Ara Öncesi Netleşecek 3 saat ago
CHP’nin İstanbul Mitingi Tarihi ve Yeri Belli Oldu 3 saat ago
YKS Ek Tercih Sonuçları ve Kayıt Takvimi Açıklandı mı? 19 saat ago
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerin Çalışma Koşulları Önceliğimiz 19 saat ago
Altın Fiyatları Rekor Kırıyor: İslam Memiş’ten Manipülasyon Uyarısı 19 saat ago

Altın Fiyatları Kendi Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor: 7 Ekim Güncel Altın Fiyatları

Jeopolitik krizler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların güvenli limanı olan altın kendi rekorunu kırmaya devam ediyor.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Altın Fiyatları Kendi Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor: 7 Ekim Güncel Altın Fiyatları

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların riskten kaçış eğilimini güçlendirirken altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Türkiye saatiyle 09.45 itibarıyla gram altın 5.338 liraya yükselerek son 52 haftanın en yüksek değerine ulaştı.

Ortadoğu’da süren gerginlikler ve ABD’de federal hükümetin kapanmasının ardından oluşan ekonomik belirsizlik ortamı, küresel ölçekte risk algısının artmasına neden oldu. Bu durum, yatırımcıların döviz ve borsa gibi riskli varlıklardan uzaklaşarak güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini tetikledi.

Uzmanlara göre piyasalarda oluşan bu temkinli hava, emtia fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Özellikle değerli metallerdeki yükseliş trendinin, kısa vadede sürmesi bekleniyor.

Altın fiyatlarının her geçen gün yeni bir rekor seviyeye ulaşması, yatırımcıların güvenli yatırım arayışının güçlü biçimde sürdüğünü gösteriyor. Gram altının 5.338 liradan işlem görmesiyle birlikte hem bireysel yatırımcılar hem de büyük fonlar, altın pozisyonlarını artırma eğilimine girdi.

Ekonomi çevrelerinde, mevcut küresel risk unsurları devam ettiği sürece altının güçlü seyrini koruyacağı görüşü hâkim. Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmaların olabileceğini ancak genel trendin yukarı yönlü kalacağını belirtiyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX