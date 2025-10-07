Altın Fiyatları Kendi Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor: 7 Ekim Güncel Altın Fiyatları

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların riskten kaçış eğilimini güçlendirirken altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Türkiye saatiyle 09.45 itibarıyla gram altın 5.338 liraya yükselerek son 52 haftanın en yüksek değerine ulaştı.

Ortadoğu’da süren gerginlikler ve ABD’de federal hükümetin kapanmasının ardından oluşan ekonomik belirsizlik ortamı, küresel ölçekte risk algısının artmasına neden oldu. Bu durum, yatırımcıların döviz ve borsa gibi riskli varlıklardan uzaklaşarak güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini tetikledi.

Uzmanlara göre piyasalarda oluşan bu temkinli hava, emtia fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Özellikle değerli metallerdeki yükseliş trendinin, kısa vadede sürmesi bekleniyor.

Altın fiyatlarının her geçen gün yeni bir rekor seviyeye ulaşması, yatırımcıların güvenli yatırım arayışının güçlü biçimde sürdüğünü gösteriyor. Gram altının 5.338 liradan işlem görmesiyle birlikte hem bireysel yatırımcılar hem de büyük fonlar, altın pozisyonlarını artırma eğilimine girdi.

Ekonomi çevrelerinde, mevcut küresel risk unsurları devam ettiği sürece altının güçlü seyrini koruyacağı görüşü hâkim. Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmaların olabileceğini ancak genel trendin yukarı yönlü kalacağını belirtiyor.