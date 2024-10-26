Küresel alanda yaşanan olaylar ve ABD seçimlerinin baskısı altında olan altında hareketlilik devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu 26 Ekim’de altın fiyatlarındaki son durum belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen altın fiyatlarında haftanın rekorlarla kapatılması sonrasında seviyeler yükseldi. Rekorla geçirilen bir hafta sonrasında özellikle yıl sonuna yönelik altın değerlendirmelerinde daha yüksek seviyelere ulaşılabileceğinin vurgusu yapıldı.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatlarında dünkü kapanış sonrasında ons altın 2 bin 740 dolara dayandı. Altın kilogram fiyatı yüzde 1 seviyelerinde gerileme görse de yüksek seviyesini korudu. Uzmanların değerlendirmelerinde ise hareketliliğin devam edeceğinin belirtilmesi ve özellikle 2024 sonuna kadarki süreçte yüksek seviyelere işaret edilmesi altına olan talebi arttırıyor.

İşte 26 Ekim 2024 Altın Fiyatlarında Son Durum

26 Ekim tarihi itibariyle altın fiyatlarında gram altın 3 bin 29 TL’den satılıyor. Çeyrek altın 5 bin 173 lira, yarım altın ise 10 bin 340 TL’den alıcı buluyor. Bugün piyasalarda cumhuriyet altının fiyatı ise 20 bin 606 TL oldu. Ons altın fiyatında ise dünkü kapanış sonrasında 2 bin 748 TL seviyelerinde.