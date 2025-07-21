Altın Fiyatlarında Yeni Zirve Beklentisi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen son açıklamaların ardından yükselişe geçti. Gram altın, gün içinde 4 bin 378 lira seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 0,5 artışla 3.366 dolara ulaştı. Artışta, Fed Guvernörü Christopher Waller’ın geçtiğimiz hafta yaptığı faiz indirimi çağrısı ile Guvernör Michelle Bowman’ın da benzer şekilde indirim seçeneğine açık olduğunu ifade etmesi etkili oldu. Ancak bazı Fed yetkilileri, tarife politikalarının yol açabileceği kalıcı enflasyon riskine karşı temkinli duruşlarını sürdürüyor. Uzmanlar, düşük faiz ortamının faiz getirisi bulunmayan altın için genellikle olumlu koşullar oluşturduğunu belirtiyor.

Fed politikalarına dair görüş ayrılıklarının yaşandığı süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell üzerindeki baskısını artırdığı biliniyor. Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da tamamlanacak. Beyaz Saray’ın, yerine gelecek ismi değerlendirirken faiz indirimine sıcak bakacak bir aday arayışında olduğu ifade ediliyor. Trump, Powell’ı görevden alması halinde piyasaların olumsuz tepki vereceği yönündeki haberleri ise yalanladı.

Avrupa Birliği yetkililerinin bu hafta içerisinde ABD ile muhtemel tarife anlaşmazlıklarına karşı bir plan hazırlamak amacıyla toplantı yapması bekleniyor. Spot altın, Singapur saatiyle 13:35 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 3.368,35 dolardan alıcı buldu. Aynı saatlerde Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafif bir gerileme gösterirken, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da artış kaydedildi.