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Altın Gram Fiyatı 2 bin 245 Liradan İşlem Görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 2 bin 234 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.

ABD’de tüketici enflasyonunun ardından dün de üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleri arttı.

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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor.

Söz konusu endişelerle altının onsu dün yüzde 0,6 azalışla günü 2 bin 162 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında Fed’in faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin mayıs için de önemli ölçüde azaldığını bildirdi.

Fed’in faiz indirimlerine yüzde 60 ihtimalle haziranda başlayabileceği fiyatlamasının öne çıktığını kaydeden analistler, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin söz konusu fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 160 ve 2 bin 140 doların ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Altın fiyatları

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