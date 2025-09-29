Altın ve Gümüş Piyasasında Kritik Hafta Başlıyor

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş fiyatlarının yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini belirtti. Piyasaların Fed belirsizliğini yakından izlediğini ifade eden Eryılmaz, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların değerli metallere yöneldiğini ve artan talebin fiyatları yükselttiğini vurguladı.

Eryılmaz, bu haftanın hem iç hem dış piyasalarda yoğun geçeceğini belirterek, özellikle 3 Ekim’de açıklanacak enflasyon verisinin kritik önem taşıdığını aktardı. Piyasa beklentileri %2,5–2,6 civarında bulunurken, bu verinin Merkez Bankası’nın faiz politikalarını etkileyeceği ifade edildi. Eryılmaz, yüksek gelen enflasyonun faiz artışını gündeme getirebileceğine dikkat çekti.

Aynı zamanda Çarşamba günü açıklanacak imalat PMI verisi ve ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişmelerin borsa üzerinde etkili olacağına işaret eden Eryılmaz, Halk Bankası ile ilgili olası kararların endeks üzerinde volatilite yaratabileceğini belirtti.

Başekonomist, altın ve gümüşteki yükselişin temel nedenlerinden birinin ABD enflasyon verisi olduğunu, ancak en kritik faktörün 30 Eylül’de sona erecek bir fon olduğunu aktardı. Fonun yenilenmemesi durumunda federal işlemlerin durabileceğini ve bu durumun piyasalar için belirleyici olacağını ifade etti.

Yatırımcıların altın ve gümüş alımına ilişkin sorularını da yanıtlayan Eryılmaz, momentum trendinin devam ettiği sürece yatırım yapılabileceğini belirtti. Ancak özellikle ABD tarım dışı istihdam verileri ve Fed açıklamalarının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.