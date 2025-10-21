Altın Yükselir mi? Uzmanlardan Perşembe Uyarısı

21 Ekim 2025 itibarıyla gram altın fiyatları güne 5.856 TL civarında başladı. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki hareketlerini yakından izliyor.

Finans analistleri, kısa vadeli hareketlerin ekonomik veriler ve faiz kararları ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Analist İslam Memiş, piyasadaki belirsizliği vurgulayarak, haftayı iki döneme ayırmak gerektiğini ifade etti. Memiş, perşembe gününe kadar ve perşembe sonrası fiyatların farklı seyredeceğine dikkat çekti. Ayrıca, 100-150 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin bulunduğunu ancak son açıklanan enflasyon verilerinin tabloyu karmaşık hâle getirdiğini aktardı.

21 Ekim 2025 güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 5.855 TL (alış), 5.857 TL (satış)

Çeyrek altın: 10.074 TL (alış), 10.198 TL (satış)

Yarım altın: 20.148 TL (alış), 20.397 TL (satış)

Tam altın: 40.173 TL (alış), 40.607 TL (satış)

Ons altın: 4.340,54 dolar (alış), 4.340,81 dolar (satış)

Piyasa uzmanları, yatırımcıların özellikle hafta sonuna kadar faiz ve enflasyon verilerini takip etmeleri gerektiğini belirtti.