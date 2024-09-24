Altın fiyatları için yükseliş devam ediyor. Bugün itibariyle yeni bir rekr daha kırılırken çeyrek altın fiyatları 5000 TL’yi zorlamaya başladı. Gram altın fiyatı da tarihin en yüksek seviyelerine ulaşırken bu durum en çok altın yatırımcılarını sevindirdi. Peki, 24 Eylül Salı günü altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte 24 Eylül Salı Kapalıçarşı altın fiyatları…

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Altın güvenli liman olarak görüldüğü gibi zorlu ve riskli dönemlerde çok daha fazla talep görüyor. Altın fiyatlarının yükselişindeki önemli etkenler ise şöyle;

Orta Doğu’da artan savaş gerilimi

Küresel merkez bankalarının faiz indirimleri

İsrail’in Gazze operasyonu

Lübnan üzerindeki İsrail baskısı

Tüm bu gelişmeler, altın fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratıyor ve altına talebi yükseltiyor. Ons altın fiyatında son 1 yılda yüzde 36,85 oranında bir artış yaşandı. Sadece 2024 yılındaki artış yüzde 27,70 oranında bir yükseliş görüldü. Bununla birlikte gram altın 2900 ve 3000 TL seviyelerini test etmeye başladı.

İşte 24 Eylül Altın Fiyatları