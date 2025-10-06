Altında 52. Hafta Rekoru: Gram Altın Zirveyi Gördü

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerginlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın fiyatlarını yeniden tarihi seviyelere taşıdı. Türkiye’de dolar kurunun gerilemesiyle birlikte altın, yükseliş ivmesini koruyarak yeni bir rekor kırdı.

Haftanın ilk işlem gününde saat 11.20 itibarıyla gram altın 5.294 liradan işlem görerek son 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre küresel risklerin artması ve piyasalardaki belirsizlikler yatırımcıları altına yönlendiriyor.

Dünyada yaşanan savaşlar, ticaret anlaşmalarındaki dalgalanmalar ve merkez bankalarının faiz politikaları, döviz kurlarında oynaklığa neden olurken, altın güvenli liman özelliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

Ekonomistler, kısa vadede ons altının yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğini, bu durumun da iç piyasada gram altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.