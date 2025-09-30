Altında Artış Devam Ederken Uzmanlar Satış Yapılmaması Uyarısında Bulundu

Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin güvenli limanı olarak bilinen altın fiyatları, son dönemde yükselişini sürdürüyor. Ekonomistler, yıl sonunda altın fiyatlarının 5600-5700 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirterek yatırımcıları acele satış yapmamaları konusunda uyardı.

Ekonomist Filiz Eryılmaz, Tgrthaber.com’a yaptığı açıklamada altın fiyatlarının kısa vadede sabit seyredebilse de yeni yılda yeniden artış eğilimine gireceğini ifade etti. Eryılmaz, “Elinizdeki altınları satmayın. Özellikle yakın dönemde bozdurulmasına gerek yok.” dedi.

Ağustos ayından itibaren artış yönüne geçen altın fiyatlarının, yatırımcı ilgisi ile paralel olarak yükseldiği belirtildi. Uzmanlar, altın ve gümüş alımlarında temkinli olunmasını ve büyük miktarlarda alım yapılmamasını tavsiye ediyor.

Eryılmaz ayrıca, 2026’nın ilk yarısında altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş beklediklerini belirterek, özellikle yatırımcıların ellerindeki birikimleri korumasının önemine dikkat çekti. ABD’den gelecek Tarım İş İstihdam verilerinin altın fiyatlarını kısa vadede etkileyebileceği de vurgulandı.