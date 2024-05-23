HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi »

Altının Kilogram Fiyatı Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 466 bin liraya düşüş kaydetti.

Yayınlanma:
ABONE OL

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 466 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 476 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 466 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 321 milyon 77 bin 692 lira, işlem miktarı ise 1.770,82 kilogram oldu.

İLGİLİ HABER Fenerbahçe’nin Derbi Galibiyeti Borsada Hisse Fiyatlarını Artırdı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 466 bin liraya düşüş kaydetti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 366 milyon 15 bin 789,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA, T.C. Ziraat Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Altının Kilogram Fiyatı

İlgili Haberler

YHT İle Seyahat Eden Yolcu Sayısı Rekor Kırdı

Türkiye ve Mısır Arasındaki Turizm Canlandı

Siemens, İkinci Çeyrekte Net Gelirini 2,2 Milyar Avroya Yükseltti

Konya Şeker Çiftçilere 293 Milyon Liralık Avans Sağlayacak

Türkiye’nin Gıda İhracatı: Hububat ve Bakliyat Öne Çıkıyor

Katılım Finans Sekmesiyle Borsa İstanbul’da Değişim Başladı

İETT’nin Adalara Getirdiği Minibüslere Tepki Büyüyor

Bilecik’te 2 Hükümlü Yakalandı

Balıkesir’de Sağanak Etkili Oldu

YKS Sınav Giriş Bilgileri Açıklandı

Çanakkale’de Türk Mutfağı Haftası: Keşkek Şöleni

Good Game Show’da Yeni Sezonu Hayko Cepkin Başlattı