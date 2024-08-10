Türkiye’de yeni gündem markaların Türkiye’ye online satışları oldu. Nike sabah saatlerinde yaptığı duyuruda Türkiye’deki yeni düzenlemeler nedeniyle satışlarını askıya aldığını duyurdu. Bu kararda Türkiye’deki kullanıcıların mağdur olmaması adına hamle yapıldığına dikkat çekildi. ABD merkezli Nike aldığı bu karar ile Türkiye’de gündem yarattı. Bu hamle sonrasında benzer bir karar Amazon’dan geldi. Peki Amazon Türkiye’ye satışları neden kapattı?

Amazon Türkiye’ye Satışları Neden Kapattı?

Amazon’dan Türkiye’ye satış yapan birçok yabancı mağaza yeni gümrük mevzuatı nedeniyle satışlarını durdurdu. Bu nedenle Amazon üzerinden Türkiye’ye yönelik sipariş vermek isteyen milyonlarca kişi satış yapılmadığına yönelik bilgilendirme mesajları almaya başladı. Amazon dünyanın en popüler pazaryerlerinden birisi olduğu gibi yeni düzenlemelerin en çok etkilediği platformlarda birisi de Amazon oldu. Nike da benzer bir açıklama yapmış ve şöyle demişti;

Siparişlerin zamanında ulaşmasını garanti edemiyoruz

Nike ve Amazon Neden Türkiye’ye Satışları Kapattı?

Türkiye’de yapılan son düzenlemelerde vergi oranları değişmişti. Vergi oranlarının değişmesiyle 1500 Euro’nun altındaki siparişlerin kargo yoluyla gelmesi halinde yüzde 30 oranında vergi kesileceği ifade edildi.