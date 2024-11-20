Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği 2025 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde yapılan görüşmeler sonucunda hem ABB hem de bağlı kuruluşlarının 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi ve meclisten geçti. Basına kapalı olan ancak ABB TV üzerinden canlı olarak yayınlanan toplantıda katılım konusunda partiler arasında tartışma çıktı.

Londra’daki Uygulama Ankara’da Uygulanacak

Londra’daki usulün Türkiye’de ilk uygulanacağı yerin Ankara olacağını söyleyen Başkan Mansur Yavaş “Londra usulüne gelince bunu Türkiye’de ilk defa ben yapacağım. Türkiye’de varsa bir belediye başkanı o da çıksın ve meydan okuyacağım. Ben bu hesabı vereceğim. Çeşitli kuruluşlardan seçilen insanları kendim seçmeyeceğim, isim verdireceğim. Benim faaliyetlerimi bana sorun ve ben size cevap vereceğim diye Ankara halkına Türkiye’nin göreceği şekilde hesap vereceğim. Bir tane kamu kuruluşu veya AK Parti’li bir belediye çıksın benim yaptığımı yapsın. Ben bu usulü yapacağım.” Dedi.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Bütçesi

Tartışma ve konuşmaların ardından bütçe görüşmelerine geçildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 bütçesi 151 milyar lira olarak kabul edildi. Bütçeye AK Parti üyeleri ret oyu verdi. Bütçe detayları ise şöyle;

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) – 30 milyar lira

EGO Genel Müdürlüğü – 21 milyar lira

Ankara Büyükşehir Belediyes– 100 milyar lira

Bütçe Sonrası Başkan Yavaş’tan Sunum

Oylamanın ardından ABB ve bağlı kuruluşların 2025 mali yılı bütçesine ilişkin bir sunum yapan Yavaş, tamamlanan ve devam projeler hakkında bilgi verdi. Sunum ardından değerlendirmelerde bulunan Yavaş, ilçe belediyelerinin bütçelerinin de önceki oturumlarda tamamlandığını ifade ederek, ABB ile uyumlu çalışmak isteyen ilçe belediyeleri ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Ankara halkına yaptığı hizmetlerle anılmak istediğini anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

“Hesap vermeye de hazırız. Ben bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaşımdan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok. Bu böyle bilinsin. 5 yıl boyunca savcılığa 109 şikayet oldu. Bunların 101’i takipsizlikle bitti. 8’i de müfettiş incelmesindedir. Allah’ın izniyle bir tek bürokratım bile gitmedi, gitmeyecek. Varsa hatası, hatası olanın arkasında durmayacağım. Ben de şikayetçi olacağım. ABB’nin tertemiz soyulmadan yönetilebileceğini ispat edeceğim. Buradan Ankara halkına söz veriyorum. Hatası olan hatasını çekecek. Bizim de hatamız varsa bunun siyasi bedelini ödemeye hazırız. Eğer varsa hatası olan onlar da hukuki bedelini ödemeye hazırdır.”

Başkan Yavaş’ın toplantıya verdiği bir saatlik yemek arasının ardından oturum devam edecek. 151 milyar liralık 2025 mali yılı bütçesini “oy çokluğuyla” kabul etti.