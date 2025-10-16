Apple, iPad ve MacBook Modellerine Zam Yaptı: İşte Yeni Fiyatlar

Apple, Türkiye fiyatlarında yeni bir güncelleme yaparak iPad ve MacBook modellerine ortalama yüzde 15 oranında zam uyguladı. Şirketin M5 çipli yeni iPad Pro ve MacBook Pro modellerini tanıtmasının ardından yapılan bu fiyat artışı, Apple’ın mevcut ürün yelpazesini de etkiledi.

Zam sonrası en uygun fiyatlı iPad modeli olan 11 inç iPad A16 (128 GB) 16.999 TL’den 19.999 TL’ye yükseldi. iPad Mini A17 Pro modeli 24.999 TL’den 29.999 TL’ye, 11 inç iPad Air M3 ise 29.999 TL’den 34.999 TL’ye çıktı. Daha büyük ekranlı 13 inç iPad Air M3 modelinin fiyatı ise 39.999 TL’den 45.999 TL’ye yükseldi.

Apple, masaüstü ve dizüstü bilgisayar tarafında da fiyat güncellemesine gitti. Mac Mini M4 artık 29.999 TL yerine 36.999 TL, 13 inç MacBook Air M4 (16/256 GB) 49.999 TL yerine 57.999 TL, 15 inç MacBook Air M4 (16/256 GB) 59.999 TL yerine 67.999 TL fiyat etiketiyle satılacak. Ayrıca 24 inç iMac M4 modeli de 62.999 TL’den 72.999 TL’ye çıktı.

Apple’ın yeni fiyatlandırma politikası yalnızca iPad, MacBook, iMac ve Mac Mini modellerini kapsıyor. iPhone, Apple Watch ve AirPods serilerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.