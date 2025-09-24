Arz Fazlası Nedeniyle Kakao Fiyatlarında Düşüş Yaşanıyor

Kakao piyasasında son aylarda dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Batı Afrika’daki yoğun yağışların üretimi artırması ve küresel talepteki zayıflama, fiyatların hızla gerilemesine yol açtı.

Uluslararası piyasalarda geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle rekor seviyeye çıkan kakao, bu yıl tam tersi bir tabloyla gündemde. ABD merkezli Intercontinental Exchange’de işlem gören kakao kontratları, yıl başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kaybederek ton başına 7 bin doların altına indi. Geçen yıl 12 bin 931 dolara kadar yükselen ürün, son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşadı.

Üretimde Artış Beklentisi Baskı Oluşturuyor

Uzmanlara göre fiyatlardaki gerilemenin en önemli nedeni Batı Afrika’da artan yağışların rekolteyi yükseltmesi. Özellikle Fildişi Sahili ve Gana gibi dünya kakao üretiminde başı çeken ülkelerde ağaçların çiçeklenmesi, arz fazlası ihtimalini güçlendirdi. Yüksek fiyatlar ve bazı pazarlardaki ek vergiler nedeniyle çikolata talebinin azalması da düşüşü hızlandırdı.

Vadeli işlem piyasaları konusunda uzman olan Zafer Ergezen, geçen yıl yaşanan üretim sorunlarının fiyatları zirveye taşıdığını hatırlatarak, bu sezon tabloyun tamamen değiştiğini vurguladı. Ergezen, “Arzda ciddi bir artış beklentisi var. Bu nedenle fiyatların baskı altında kalmaya devam etmesi olası” değerlendirmesinde bulundu.

Banka Analistlerinden Yeni Dönem Uyarısı

Rabobank analistlerinden Oran van Dort ise önümüzdeki sezona ilişkin daha net bir tablo çizdi. Van Dort’a göre 2025/2026 döneminde arz fazlası daha da belirginleşecek:



“Ekvador, Brezilya, Peru, Nijerya ve Kamerun’da üretim hızla artıyor. Fildişi Sahili ve Gana’da da toparlanma bekleniyor. Talepte ise düşüş trendi sürüyor. Bu tablo, kısa ve orta vadede fiyatların kademeli olarak gerileyeceğini gösteriyor.”

Kakao, son bir yılın en dalgalı ürünlerinden biri haline gelirken, uzmanlar önümüzdeki dönemde fiyatların aşağı yönlü hareketini sürdüreceği görüşünde birleşiyor.