Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bugüne kadar 3 kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantıda da rakam konuşamaması Türkiye’de geniş yer bulmuştu. Milyonlarca çalışan asgari ücret için beklentilerini yüksek oranlarda tutarken ilk rakam Türk-İŞ’ten gelmişti. 29 bin seviyesinde asgari ücret verilmesi gerektiğini belirten Türk-İŞ’in ardından işverenlerden herhangi bir açıklama ve yanıt gelmedi. Gözler yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki asgari ücret komisyonu 4. Toplantıyı yapacak mı? Son durum ne?

Asgari Ücret 4 Toplantısı Olacak Mı Ne Zaman Toplanılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 4. toplantının yapılıp yapılmayacağı açıklanmadı. 3 toplantı sonucunda taraflar birbirlerine karşı suçlayıcı ifadeler kullanırken toplantının yapılıp yapılmayacağına yönelik bir detaya yer verilmedi.

Resmi mevzuat kapsamında asgari ücret tespit komisyonunun bir kez daha toplanma yetkisi bulunuyor. Bu nedenle alınacak bir karar ile önümüzdeki hafta içerisinde asgari ücret için yeniden bir görüşme yapılabilir. Ancak bu konu ile ilgili henüz resmi bir paylaşım yapılmadı.

Komisyonda Asgari Ücret Belirlenemezse Ne Olacak?

Yeniden sonuca varılmaması halinde ise devreye hakem heyeti gelecek. Hakem heyeti ile birlikte asgari ücretini belirlenmesinde farklı bir yöntem tercih edilmiş olacak. Aynı zamanda asgari ücretin belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında devreye girebileceği konuşuluyor.