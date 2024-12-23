Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için artık geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısının bu hafta içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantıda zam oranının netleşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Olacak?

Asgari ücret zammı için işçi tarafını temsil eden Türk-İş, yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı talebiyle asgari ücretin 29 bin 583 TL’ye yükseltilmesini istiyor. Ancak işveren kesiminin, özellikle MÜSİAD’ın, zam oranını yüzde 25 ile sınırlı tutma görüşünde olduğu belirtiliyor. AKP kulislerinden gelen bilgiler ise asgari ücretin 24 bin TL ile 25 bin TL arasında bir rakamda belirleneceğine işaret ediyor. Komisyonun son toplantısının salı ya da çarşamba günü yapılması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği bu toplantı, 10 Aralık’ta başlayan müzakere sürecinin nihai aşaması olacak.

İşte Oranlara Göre Olası Asgari Ücret Rakamları

Yüzde 30-40 aralığında bir zam yapılması ihtimali ağırlık kazanırken, ortaya çıkan olası rakamlar şöyle:

Yüzde 25 zam: 21 bin 252 TL

21 bin 252 TL Yüzde 30 zam: 22 bin 102 TL

22 bin 102 TL Yüzde 40 zam: 23 bin 802 TL

23 bin 802 TL Yüzde 50 zam: 25 bin 503 TL

Kabine Toplantısı Kritik Öneme Sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda da asgari ücret zammının gündeme gelmesi bekleniyor. Beştepe’den gelecek açıklamalar, zam kararının şekillenmesine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Toplantı sonrasında yapılacak açıklamalar ile birlikte asgari ücret için son kararın verilmesi bekleniyor. Toplantı bugün 15.00 itibariyle başlayacak.