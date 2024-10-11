Asgari Ücret Komisyonu tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde 2025 Ocak itibariyle asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayında yapılacak görüşmeler neticesinde net tutar açıklanacak. 17 bin 2 lira olan asgari ücret yeni zamlar sonrasında 20 bin üzerine çıkacak. 8 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren bu durum, tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. 8 milyonun çalıştığı iş yerlerindeki ekonomi de doğrudan etkilenecek.

Asgari Ücret Zammında Beklenti Yüzde 40

2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41.5. asgari ücret zammı için çalışanların beklentisi ise yüzde 40. Ancak beklentilerin altında bir zam oranında karar kılınması bekleniyor. Yüzde 40 altındaki zam oranı asgari ücretli çalışanları memnun etmeyecek. Yapılan yeni hesaplamalar sonrasında asgari ücret zammında oranlara göre yeni ücretin ne kadar olacağı belli oldu. İşte asgari ücrette oranlara göre yeni zam oranları;