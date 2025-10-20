Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın Toplanıyor

Asgari ücret belirleme sürecinde kritik toplantı yarın yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen Üçlü Danışma Kurulu, sendikaların katılımı ve asgari ücret görüşmelerinin yol haritasını ele alacak. Toplantı, Türk-İş ve Hak-İş’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağını açıklamasının ardından daha fazla önem kazandı.

Mevcut yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeyle çalışıyor. Kararlar, oy çokluğu ile alınıyor; eşitlik durumunda başkanın tarafı çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Komisyonun aralık ayında zam görüşmelerine başlaması öngörülüyor.

Ekonomik veriler ve yaşam maliyetleri, çalışanların asgari ücret beklentilerini artırıyor. Türk-İş’in verilerine göre dört kişilik bir ailenin sadece gıda giderlerini kapsayan açlık sınırı 27 bin 970 lira seviyesinde bulunuyor. Tüm temel harcamalar dikkate alındığında ise yoksulluk sınırı 91 bin 109 lira olarak hesaplandı.

Uluslararası yatırım bankaları Morgan Stanley ve JP Morgan, 2026 yılı için asgari ücretin yüzde 20 ila 25 arasında artırılmasını bekliyor. Morgan Stanley’nin tahminine göre yüzde 20 artış gerçekleşirse asgari ücret 26 bin 524 liraya, yüzde 25 artış durumunda ise 27 bin 630 liraya ulaşacak. Banka, 2025’te asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammı doğru tahmin etmişti ve 2026 yılı sonunda enflasyonun yüzde 21 seviyesinde olacağını öngörüyor.

Uzmanlar ve Orta Vadeli Program verileri de asgari ücretin 26 ila 27 bin lira aralığında şekillenebileceğine işaret ediyor.