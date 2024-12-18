Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2. toplantısında da rakam konuşulamadı. Farklı beklentiler nedeniyle taraflar henüz pazarlıklara dahi başlayamazken asgari ücret için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ek bir zam yapacağını sürüldü.

Asgari Ücrette Cumhurbaşkanı Erdoğan Detayı

Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz tarafından yeni değerlendirmeler yapıldı. Tarafların 2. toplantısından da sonuçsuz bir şekilde ayrıldığının altını çizen Emin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girebileceğini ve mevcut oranlara belirli bir oranda katkı sağlayabileceğini söyledi.

2. toplantıda dahi rakamın konuşulmaması farklı spekülasyonların gündeme gelmesine neden olurken Emin Yılmaz’a göre 3. toplantıda rakamlar üzerinden pazarlıklara başlanacak. Aralık ayının sonuna az bir süre kala yaşanan bu sıcak gelişme milyonlarca kişinin dikkatini bu yöne çekmiş durumda. Ocak itibariyle geçerli olacak asgari ücret için bekleyiş içerisinde olan milyonlarca kişi, asgari ücrete enflasyon üzerinde bir artış yapılmasını istiyor. %44 olarak açıklanan enflasyon oranı kapsamakta askeri ücrete en az bu kadar artış yapılması en büyük beklenti. Ancak sosyal güvenlik uzmanı emen Yılmaz’a göre bu kadar yüksek oranda bir zam yapılmayacak.

%25’e Alıştırdılar

Görüşmelere başlanmadan önce gündemde yer alan %25 oranlarının beklentileri düşürmek için olduğunu söyleyen ve milyonlarca kişinin bu rakamlara alıştırıldığını ifade eden Emin Yılmaz, beklentisinin %30 ve %35 olduğunu söyledi.

Pazarlıkların %25 üzerinden başlamasını beklediğini ve komisyonun %30’da mutabık kalacağını söyleyen Emin Yılmaz’a göre son anda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerek bu oranı %35’e çıkaracak. Böylece 2025 asgari ücret rakamı %35 olarak belirlenecek.