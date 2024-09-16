Türkiye’de asgari ücrete ne kadar artış yapılacağı merak ediliyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler hükümete çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) yapılacak artışlara yönelik yeni detayları ortaya çıkardı. Bu açıklama sonrasında enflasyon beklentisine göre asgari ücrette ne kadar artış olacağı ve asgari ücret zam oranının ne kadar yapılacağı merak ediliyor.

Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

Asgari ücret zammı için belirleyici olan yıl sonu enflasyon yüzde 41,5’e düşürüldü. Ekonomide ilk amaç enflasyonu önlemek ve gelecek yıllarda tek haneli rakamlara çekmek. Bu nedenle sıkı para politikasına ek olarak artışlarda belirli sınırlar belirleniyor. Asgari ücrette çok büyük oranda artış yapılması beklenmiyor. Ekonomistlerin değerlendirmesine göre asgari ücrette 20 bin TL ile 25 bin TL arasında bir rakamın duyurulması bekleniyor. Yüzde 40 kadar zam yapılacak asgari ücrette refah payı da konuşuluyor. Ancak refah payına yönelik herhangi bir detay paylaşılmadı.