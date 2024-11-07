Asgari ücretin Ocak 2025 itibariyle ne kadar olacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili AK Parti cephesinden bugüne kadar hiçbir rakam açıklanmadı. Merkez Bankası sunumunda yüzde 25 oranında bir zam yapılacağı gündeme gelirken yeni kulis bilgileri büyük dikkat çekti. 2025 asgari ücret zammıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne düşündüğü ve ne kadar zam planladığı asgari ücret için büyük ipucu taşıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik gündeme gelen kulis bilgisi asgari ücreti yeniden gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Masasındaki Asgari Ücret Rakamı Ne?

Kulis bilgileri gazeteci Deniz Zeyrek tarafından gündeme taşındı. 2025 asgari ücret için işçi ve işverenlerin bir araya geleceği toplantıda AK Parti tabanından yüksek maaş için baskı yapıldığını söyleyen Zeyrek, sürpriz yapılabileceğini söyledi.

“Asgari ücrette bir sürpriz olabilir” diyerek aldığı bilgileri paylaşan gazeteci Deniz Zeyrek, asgari ücrette düşünülen ücreti de açıkladı. “Parti tabanından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘asgari ücret 25 bin TL olsun’ diye bir baskı yapılıyor. 25 bin TL de yetmez tabi ama en azından 21-22 bin TL’den daha iyi bir rakam.” diyerek aldığı bilgileri aktaran gazeteci, Bakan Şimşek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bu yüksek tutar nedeniyle tartışma yaratabileceğini söyledi.

Bu Kadar Yüksek Zam Yapılabilir mi?

Gündemdeki yüksek asgari ücret zammı sonrasında Orta Vadeli Program da gündem oldu. Zira OVP’de yıl sonu enflasyonu yüzde 41,50 olarak açıklanmıştı. Asgari ücrete bu oranda artış yapılsa dahi 24 bin TL’ye ulaşılabiliyor.