Türkiye’de 2025 Ocak itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücrette yüzde 20-25 seviyesinde bir oranın belirlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere zam yapılmaması sonrasındaki seçim sonuçlarını iyi değerlendirdiği ve önümüzdeki seçimlerde benzer senaryo ile karşılaşmamak adına yeni dönemde zamlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan payının ekleneceği ifade edildi.

Cem Küçük’ten Asgari Ücret ve Zam Yorumu

Konuyla ilgili kritik değerlendirme hükümete yakınlığı ile bilinen Cem Küçük’ten geldi. Cem Küçük yaptığı değerlendirmede “Emekliler bir buçuk iki yıldır iyi değiller. AK Parti bunun bedelini seçimde ödedi. Tayyip bey en az 5 puan artırır.” dedi. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün açıklamalarında bir diğer detay ise emekliler için yapılan yorum oldu. Emeklilerin zorlu geçirdiği yılların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşen enflasyonla birlikte iyileştirme yapacağı öne sürüldü. Küçük “Cumhurbaşkanımızın emeklilere iyileştirme yapacağını düşünüyorum. Şu anda bir öğretmen 48 bin TL alıyor. Emekli bir öğretmen 28 bin TL alıyor. Arada yüzde 70’lik bir fark var. Çalışan öğretmen tabi ki 48 bin TL alsın ama emekli öğretmen de en az bir 35 bin TL alsın ki sorun çözülsün. O yüzden emeklilere Sayın Erdoğan’dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum.”” diyerek düşüncelerini aktardı.