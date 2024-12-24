2024’e yaklaşırken, Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri asgari ücret zammı oldu. Milyonlarca çalışanın gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun alacağı karara çevrilmiş durumda. Daha önce üç kez toplanan komisyon, herhangi bir rakam üzerinde uzlaşma sağlayamamıştı. Ancak bugün yapılacak dördüncü toplantı, bu sürecin en kritik dönemeçlerinden biri olarak görülüyor.

TÜRK-İŞ’in Talebi 29 Bin 583 Lira

Üçüncü toplantının ardından bir açıklama yapan TÜRK-İŞ, asgari ücret talebini net bir şekilde dile getirmiş ve beklentilerini 29 bin 583 TL olarak kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu rakam, işçi tarafının temel talebi olarak dikkat çekerken, işverenlerin önerileri ve hükümetin pozisyonu da merak konusu.

Dün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde netleşeceğini ifade etmişti. Bakan Işıkhan, komisyonun perşembe veya cuma günü toplanacağını belirtmiş ve kamuoyunun beklentisini bu tarihlere yönlendirmişti. Ancak bugün yaşanan gelişme, süreci hızlandırdı.

Toplantı Saat 20:30’da Başlayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu akşam saat 20:30’da gerçekleştirecek. Toplantının ardından Bakan Işıkhan’ın açıklama yapması bekleniyor. Çalışanlar ve işverenler, bu kritik toplantıdan çıkacak kararı merakla bekliyor.

Tüm gözler, bu akşam yapılacak toplantı sonrası gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Asgari ücretin bugün netleşmesi ve yeni rakamın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.