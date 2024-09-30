Türkiye’de asgari ücret için son 3 aya giriş yapıldı. 2025 asgari ücret zammı için SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamalarda hem emekliler hem de çalışanlar için maksimum rakamların belli olduğunu söyledi. Sektörel olarak tüm alanlarda verilerin arttığı ifade edilirken özel sektörde artık asgari ücret üzerindeki rakamların çok zor verileceğini ve artık asgari ücretin çok daha yaygın olacağı belirtildi.

2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

SGK Uzmanı Karakaş yaptığı açıklamada yılbaşı itibariyle açıklanacak yeni zammın kimseyi memnun etmeyeceğini ifade etti. Asgari ücret için 500 dolar sınır olduğunu belirten uzman isim, bu nedenle de asgari ücretin 20 bin lira ile 22 bin 500 liralık bir aralıkta olacağını söyledi. Asgari ücret için maksimum 22 bin 500 liralık bir ücretin açıklanacağını söyleyen uzman isim, emeklilerde ise oranın daha az olacağını ifade etti.

Memur emeklilerinin yüzde 10’u geçmeyecek şekilde zam alacağını ifade eden Karakaş, SSK ve Bakur emeklilerinde ise maksimum zam oranının yüzde 15 olacağını söyledi. Asgari ücretin limitlerin artlında kalacak olması nedeniyle en düşük emekli maaşında taban artışına gidilecek. Böylece 2025’te en düşük emekli maaşı ise 15 bin lira olacak.