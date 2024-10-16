Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bugün yaptığı son dakika açıklaması ile beklenen müjdeyi paylaştı. Her ay bakanlık tarafından yapılan evde bakım yardımlarında ödemelerin hesaplara yatmaya başladığı belirtildi. Bakan Göktaş sosyal medya hesaplarından da duyuruyu aktarırken toplamda 4.9 milyar TL’lik ödemenin yapılacağını söyledi.

544 Bin Vatandaşa Ödeme Yapıldı

Evde bakım yardımları kapsamında Türkiye’de 544 bin vatandaşa yardımda bulunulduğunu belirten Bakan Aktaş, aylık olarak ödenen ödemelerde Ekim itibariyle hesaplara ödemelerin aktarıldığı ifade edildi. 2006 yılında başlayan ve 2024’e kadar devam eden ödemelerde engelli bireylerin daha iyi yaşam şartlarına kavuşması adına ekonomik destek yapılıyor. Ödemeler kapsamında her vatandaşa 9.077 TL ödeme yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarında durumu değerlendiren Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.