ATM’den Para Çekmek İçin Şifre Değişikliği Zorunlu Hale Geldi

Bankacılık sektöründe artan güvenlik endişeleri, yeni uygulamaları beraberinde getiriyor. Son dönemde özellikle kart dolandırıcılıklarının yükselişe geçmesi, bankaları kart şifreleri konusunda daha katı önlemler almaya itti. Edinilen bilgilere göre 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren bazı bankalar, kart şifresi değişikliğini ATM işlemleri için de zorunlu hale getirecek.

Türkiye genelinde 81 ilde devreye girecek bu uygulama kapsamında, banka kartı sahipleri şifrelerini en geç 6 ayda bir yenilemek zorunda kalacak. Kart şifresini uzun süredir değiştirmeyen kullanıcılar, ATM’ye mevcut şifreleriyle giriş yaptıklarında şifre yenileme ekranına yönlendirilecek. Şifre belirleme işlemi tamamlanmadan para çekme dahil hiçbir kartlı işlem gerçekleştirilemeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) zorunlu tuttuğu bir tebliğ bulunmasa da, bankalar dolandırıcılık vakalarını en aza indirmek için ATM’lerde de tıpkı mobil bankacılıkta olduğu gibi düzenli şifre değişikliği uygulamasına geçiyor. Ayrıca yeni belirlenen şifrenin, son üç şifre ile aynı olması kabul edilmeyecek.