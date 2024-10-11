Aydın Denizli otoyolu için çalışmalar son aşamaya gelindi. Normalde 2 saat olan iki il arasındaki süreci 70 dakika düşürecek olan otoyolun açılış tarihi belli oldu. Özellikle iki bölge arasında ulaşım sağlayacak kişilerin büyük merakla beklediği otoyol, 12 Ekim 2024 itibariyle hizmete girecek. Yapımına 2020 yılında başlanan otoyolun toplam uzunluğu 163 kilometre. 140 kilometrelik ana gövde yol ve 23 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan otoyol projesinde geçtiğimiz yıl ilk 80 kilometrelik yol açılmıştı. Şimdi ise Aydın Denizli otoyolunun tamamı hizmete girecek.

Aydın Denizli Otoyolu Geçiş Ücretleri Ne Kadar?

Aydın Denizli otoyolu geçiş ücretleri resmi olarak açıklandı. Buna göre Aydın Denizli otoyolu geçiş ücreti 380 TL olarak belirlendi. Sadece Nazilli-Denizli arası geçiş ücreti ise 145 lira olacak.