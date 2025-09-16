Bakanlık, Eylül Ayı SED Ödemelerini Hesaplara Aktardığını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin tamamlandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre çocukların eğitim giderlerini karşılamak ve aileleri yanında desteklenmesini sağlamak amacıyla toplam 1 milyar 433 milyon lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlerin her zaman öncelikli olduğunu belirterek, ihtiyaçlara göre destek programlarının çeşitlendirildiğini vurguladı. Çocukların güvenli bir aile ortamında büyüyebilmeleri için aile odaklı sosyal hizmet modellerine önem verdiklerini ifade eden Göktaş, çalışmaların bu anlayışla sürdürüldüğünü dile getirdi.

SED programı kapsamında ailelere yalnızca maddi katkı sağlanmadığına dikkat çeken Bakanlık, aynı zamanda psikososyal destek hizmetlerinin de sunulduğunu aktardı. Çocukların gelişimine katkı sunacak sportif, kültürel, akademik ve sosyal faaliyetlerin de bu programın parçası olduğu kaydedildi.