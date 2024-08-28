Türkiye’de faizlerdeki farklı yaklaşımlar, banka faizlerinin en yüksek seviyelere ulaşmasına neden oldu. Mevduat faizlerinin dahi tarihi zirveye ulaştığı Türkiye’de banka kredi faizlerinin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Öyle ki yüzde 3 ile yüzde 5 arasında değişen banka faizleri, çekilecek kredi tutarının yaklaşık 3 katının ödenmesine neden oluyor. Krediledeki yüksek faiz oranları nedeniyle yeni ev ve araç alımları da büyük oranda düştü.

Bankalardan Faizsiz Kredi Hamlesi

Bankalar yüksek kredi faizleri nedeniyle kredi alamayan vatandaşlar için faizsiz kredi kampanyalarını başlattı. Müşteri kazanmak isteyen bankaların yeni müşteriler için başlattığı bu seçenekte faizsiz bir şekilde alınan kredi geri ödenebiliyor. Uzmanların bu konudaki düşünceleri ise olumlu yönde. Faizsiz kredi ile vatandaşların ihtiyaç duyduğu parayı alabildiği ve taksitli bir şekilde ödeyebildiğine dikkat çekilirken faizsiz kredi limitlerinin 50 bin TL’ye kadar yükselebileceği ifade edildi.

Banka Kredi Faizleri Düşecek mi?

Banka kredilerine yönelik uzmanların yaptığı değerlendirmelerde ise kademeli düşüşe dikkat çekildi. Mevduat faizlerinin yüzde 50 seviyesinde olması ile birlikte kredi faizlerinde yüzde 55 bandına düşüşün başladığı ifade edildi. Uzmanların 2024 sonuna doğru değerlendirilmesinde ise kademeli bir düşüşün yaşanacağı ifade edildi. Hızlı bir düşüşün yaşanması beklenmese de kademeli bir düşüş ile kredi faizlerinin gerileyeceği belirtildi.