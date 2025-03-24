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Bayram ikramiyesi neden 3000 TL yattı? Zam farkı ne zaman verilecek?

Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri bugün itibarıyla başlarken, ikramiyelerin neden eksik yattığına ilişkin araştırmalar gerçekleştiriliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Bayram ikramiyesi neden 3000 TL yattı? Zam farkı ne zaman verilecek?

Ramazan Bayramı öncesinde 3000 TL tutarındaki ikramiyelerin 4000 TL’ye yükseleceği geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile birlikte netlik kazanırken, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili açıklamalar da emekliler tarafından yakından takip ediliyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama ile birlikte bugün itibariyle ikramiye ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlarken, ödemelerin neden 4000 TL olarak yapılmadığı, hesaplara neden 3000 TL olarak yatırıldığı merak ediliyor. 

Emeklilere Zamlı İkramiye Ne Zaman Verilecek?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 28 Mart tarihine kadar ikramiye ödemeleri iletilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre bayram öncesinde emeklilerin hesabına 3000 TL tutarındaki ikramiye ödemesi aktarılacak. 

İkramiye ödemesindeki 1000 TL’lik artışı içeren düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kalan 1000 TL’lik fark ödemesinin de emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. 

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin hesaplara aktarılacağı tarihler de şu şekilde:

SSK (4A) ödeme günü 17, 18, 19 olanlar: 24 Mart
SSK (4A) ödeme günü 20, 21, 22 olanlar: 25 Mart
SSK (4A) ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlar: 26 Mart
Bağ-Kur (4B) kapsamında aylık alanlar: 27 Mart
Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanlar: 28 Mart

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