BDDK Kredi Yapılandırma Düzenlemesi: Kimler Faydalanabilecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel müşterilerin kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kapsamı genişletti. Yapılan yeni düzenleme ile hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçları için vade süresi 48 aya kadar uzatılabilecek.

Yapılan açıklamada; yapılandırma başvurularının başladığı ve bireysel müşterilerin, belirlenen sürede bankalara başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi. Buna göre kredi kartı dönem borcunun tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyen bireysel müşteriler ile ihtiyaç kredisi ödemeleri gecikenler yapılandırmadan yararlanabilecek. Ayrıca daha önce yapılandırmaya giden bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları da yeni düzenlemeden faydalanabilecek.

Başvurular, ilgili bankaların şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemlerinin onaylanması durumunda ise müşteriler ile yapılandırma sözleşmesi imzalanacak.

Düzenleme kapsamında kredi kartlarında yapılandırmaya dahil edilen kriterler de değişti. Artık yalnızca asgari tutarı ödenmeyen kartlar değil, dönem borcunun tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyen kredi kartı kullanıcıları da yapılandırma imkanından yararlanabilecek. İhtiyaç kredilerinde ise gecikme şartı, 30 gün sınırından çıkarılarak her türlü gecikmiş ödeme şeklinde güncellendi.

BDDK tarafından yapılan bilgilendirmede; yapılandırma süreci için üç aylık başvuru süresi tanındığı ve yapılandırma işlemlerinde, karar tarihi yerine yapılandırma tarihindeki borç bakiyesinin esas alınacağı belirtildi. Ayrıca daha önce yeniden yapılandırılmış kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin de yeni yapılandırmaya dahil edilebileceği ifade edildi.