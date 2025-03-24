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Benzin motorin LPG fiyatları 24 Mart 2025!

Mart ayının son günlerine doğru güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araç sahiplerinin araştırmaları devam ediyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Benzin motorin LPG fiyatları 24 Mart 2025!

Küresel ve bölgesel gelişmelere bağlı olarak mart ayı boyunca akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermeye devam ederken, mart ayının son günlerinde de akaryakıt fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor. 

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.51 TL zam yapılması beklenirken, motorinin ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litresini 1.30 TL zamlanacağı tahmin ediliyor. 

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler ile ilgili araştırmalar sürerken, 24 Mart tarihindeki güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu. 

Akaryakıt Fiyatları 24 Mart 2025

Benzin, motorin ve LPG’deki fiyat değişimleri merak edilirken, üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 45.23 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 45.08 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 46.15 TL
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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