Türkiye’de akaryakıt için ek vergiler ve dolar kurundaki yükseliş nedeniyle tarihi seviyeler üzerinden satış yapılıyor. Benzin, motorin ve LPG için yapılan yükselişler sonrasında benzin indirim haberi gündeme geldi. Akaryakıtta indirim beklenmediğinden dolayı milyonlarca kişi benzine indirim geldi mi sorusunu yöneltirken yeni gün itibariyle tabelalardaki son durum ortaya çıktı. Peki benzine indirim ne zaman olacak? Benzine indirim var mı? İşte 6 Ağustos itibariyle güncel benzin fiyatları..

Benzine İndirim Geldi mi?

6 Ağustos 2024 itibariyle benzine indirim geldi. Benzin fiyatları indirim ile birlikte daha düşük seviyelere geriledi. 6 Ağustos itibariyle pompa fiyatında 1 lira 73 kuruş indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında indirim olmasına rağmen LPG ve motorin için indirim yapılmadı. Türkiye’de benzin fiyatları 6 Ağustos itibariyle şöyle;