HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » Benzine zam! 25 Mart 2025 akaryakıt fiyatları değişti

Benzine zam! 25 Mart 2025 akaryakıt fiyatları değişti

Mart ayının son günlerine doğru akaryakıt fiyatlarında değişimler yaşanırken, benzine zam yapıldı. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Benzine zam! 25 Mart 2025 akaryakıt fiyatları değişti

Döviz kurlarında geçtiğimiz hafta hareketlilik yaşamasının ardından akaryakıt fiyatlarının değişip değişmeyeceği merak edilirken, küresel ve bölgesel gelişmelere bağlı olarak akaryakıta zam ya da indirim yapılıyor. 

Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılmasının ardından artışın ayrıntıları merak konusu oldu. 

Benzine Zam 2025 Mart

Benzinin, motorinin, LPG’nin fiyatları brent petrole ve döviz kurunun hareketliliğine bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ederken, dün gece itibariyle benzine 1.52 TL zam yapıldı. 

Benzinin ardından motorinde de fiyat artışı beklentisi bulunurken, bu gece yarısı da motorin fiyatının 1.1 TL artacağı düşünülüyor. 

LPG’nin litresinde de 27 Mart Perşembe gününden itibaren 0,65 TL artışa gidilebilir. Önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında değişimler yaşanması halinde tabelalar güncellenecek.

İlgili Haberler

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Ekonomi
24 Mart 2025, 10:14

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne zaman? Faizler değişecek mi?
Ekonomi
24 Mart 2025, 08:24

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne zaman? Faizler değişecek mi?

Benzin motorin LPG fiyatları 24 Mart 2025!
Ekonomi
24 Mart 2025, 07:55

Benzin motorin LPG fiyatları 24 Mart 2025!

Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı
Ekonomi
24 Mart 2025, 07:29

Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı

27 Aralık Dolar Kaç Para?
Ekonomi
27 Aralık 2024, 10:13

27 Aralık Dolar Kaç Para?

Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapınca Ne Olur?
Ekonomi
26 Aralık 2024, 15:21

Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapınca Ne Olur?

Tarkan’ın bayramdaki sahne ücreti dudak uçuklattı! Tarkan’ın bayramdaki sahne ücreti dudak uçuklattı! Saraçhane’de izinsiz gösteri yaparak polise saldıran gruba müdahale edildi haberi Saraçhane’de izinsiz gösteri yaparak polise saldıran gruba müdahale edildi haberi