Benzine zam! 25 Mart 2025 akaryakıt fiyatları değişti

Döviz kurlarında geçtiğimiz hafta hareketlilik yaşamasının ardından akaryakıt fiyatlarının değişip değişmeyeceği merak edilirken, küresel ve bölgesel gelişmelere bağlı olarak akaryakıta zam ya da indirim yapılıyor.

Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılmasının ardından artışın ayrıntıları merak konusu oldu.

Benzine Zam 2025 Mart

Benzinin, motorinin, LPG’nin fiyatları brent petrole ve döviz kurunun hareketliliğine bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ederken, dün gece itibariyle benzine 1.52 TL zam yapıldı.

Benzinin ardından motorinde de fiyat artışı beklentisi bulunurken, bu gece yarısı da motorin fiyatının 1.1 TL artacağı düşünülüyor.

LPG’nin litresinde de 27 Mart Perşembe gününden itibaren 0,65 TL artışa gidilebilir. Önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında değişimler yaşanması halinde tabelalar güncellenecek.