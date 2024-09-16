Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan EYT açıklaması ile Türkiye’de gündem oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemeler sonrasında milyonlarca kişi emekliye ayrılmıştı. Kendisi için ekonomist değerlendirmesi yapan ve EYT düzenlemesini eleştiren Bilal Erdoğan sosyal medyada gündem oldu. Babası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan karar ile geçen EYT düzenlemesine “Felaket” diyen Bilal Erdoğan 42 yaşında emekli olan bir kişinin ölene kadar emekli maaşı alacağına dikkat çekti.

İşte Bilal Erdoğan EYT Açıklaması

Bilal Erdoğan EYT açıklaması şöyle;

“Gençler burada aldatıldı. Ben de EYT’ye (emeklilikte yaşa takılanlar) hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi. EYT kötüyse, yanlışsa yanlış olduğunu söyleyebilen bir nesil olması lazım. O 43 yaşındaki emekli ölene kadar o maaşı alacak. Daha iyi bir şey düşünelim, yerine alternatif önerelim.”

Kocaeli’ndeki bir etkinlikte açıklamalar yapan Bilal Erdoğan, yüksek enflasyonun nedeninin muhalefetin çirkin siyaset anlayışı olduğunu söyledi.