Yatırımcıları için temettü veren şirketler her zaman için cazip durumda. Temettü ödemesi yapacağını duyuran şirketlerden bir tanesi de BİM oldu. BİM genel kurulunda alınan karar kapsamında yatırımcıları için temettü ödemesinin yapılacağı belirtildi. Son 5 yıl içerisinde 8 kez temettü ödemesi yaparak yatırımcısının yüzünü güldüren BİMAS yeni temettü ödemesi de gerçekleşecek.

Şirket son 5 yıllık süreç içerisinde ortalama karının yaklaşık %73.6’lık kısmını yatırımcılarıyla paylaştı. Temettü ödemelerini düzenli ve güncel bir şekilde yaparak bu konuda daha fazla yatırımcı çekmeyi başaran BİMAS 2024 yılındaki son temettü ödemesi de resmi olarak duyuruldu. Yatırımcılar yeni bir temettü ödemesi alarak yılı kapatacak.

BİM Temettü Ödemesi Ne Kadar Olacak?

Şirket tarafından alınan son karar kapsamında temettü ödemesinde hisse başına brüt 10 TL net 9 TL olarak ödemenin yapılacağını duyurmuştu. Bu duyuru ile birlikte gözler ödemenin yapılacağı tarihlere çevrildi. 3 taksit halinde yapılacak ödemelerde ilk ödeme 17 Temmuz’da ikinci ödeme ise 2 Ekim tarihinde yapılmıştı.

Resmi açıklamalara göre temettü ödemesinin son taksiti 18 Aralık tarihinde yapılacak. Bugün gerçekleştirilecek olan ödeme ile birlikte hisse başına brüt 4 TL net 3.60 TL olarak hesaplara aktarım sağlanacak. Elinde BİMAS hissesi bulunan kişiler için yapılacak bu ödemeler iki iş günü içerisinde hesaba geçecek. Bu nedenle BİMAS temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçer gibi soruları bulunan kişilerin iki iş gününe takip etmesi yeterli olacak.

BİMAS Temettü 2024 Ödemesi Yapıldı mı?

Bugün gün sonuna kadar hesaplara geçmesi beklenen temettü ödemeleri ile birlikte bir 2024 yılındaki temettü sürecine de tamamlamış olacak. Şirketin düzenli bir şekilde temettü ödemesi yatırımcıları için süreci daha da kolaylaştırdığı gibi yatırımların karlılığını da arttırıyor. Son 5 yıllık süre içerisinde 8 defa temettü ödemesi yaparak yatırımcılarına hisse değer artışının yanı sıra pay veren şirket temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmak isteyenler için de güçlü bir seçenek olduğunu gösteriyor.