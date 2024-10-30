Mart ayında tarihi zirve yapan Bitcoin, 73 bin 600 dolardan işlem görmeye başlamıştı. Yaşanan bu artış sonrasında ise Bitcoin’in 2024 sonu için değerine gözler çevrildi. ABD’de Trump’ın seçimleri önde götürmesi ve anketlerde önde çıkması kripto para sektöründe de olumlu etkiler gösterdi. ABD borsasındaki yüksek seviyelerin test edilmesi, FED faiz indirimi beklentileri, Bitcoin için olumlu bir ortamı oluşturdu. Peki, Bitcoin 2024’ü hangi seviyelerde kapatacak?

Bitcoin İçin 2024 Tahmini

Dün akşam itibariyle 73 bin 600 dolar seviyelerini test eden Bitcoin’de 73 bin 800 dolar seviyesine çok yaklaşıktı. Son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, tarihi zirveyi zorlamaya başladı. Şu anda 72 bin 500 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin’de boğa piyasasının hakim olması bekleniyor. Düşüş trendinin sona erdiği kripto parada 2024 sonundaki değer merak ediliyor.

Son verilerde ABD’li ETF’ler tarafından 700 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirilirken ABD’deki BTC yatırımcıların hareketliliği, sektördeki grafiklerin yükselmesini sağladı. Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kazanması Bitcoin’deki yükselişi daha da destekleyecek.

Bitcoin için 2024 yılının sonuna doğru tarihi zirvenin aşılması ve 80-85 bin dolar seviyelerinden işlem görmesi bekleniyor.