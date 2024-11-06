Bitcoin’deki son dönemlerdeki hareketlilik sabah saatleri itibariyle zirve yaptı. Bitcoin tarihinde ilk kez 75 bin doların üzerine çıkarken kripto para sektöründe de hareketlilik hızlandı. Yeni gün itibariyle 75 bin doların üzerine çıkan Bitcoin ile birlikte yatırımcıların da yüzü gülmeye başladı. Peki, Bitcoin bugün neden yükseldi? Bitcoin’in yükselişindeki etki ne?

Bitcoin Neden Yükseldi?

Bitcoin’in yükselişindeki önemli etkenlerden birisi ABD’deki seçimler oldu. Oy sayımı devam ediyor olsa da Donald Trump’ın önde olması ve kazanma ihtimalinin yüksek olması Bitcoin’in öne çıkardı. Böylece Bitcoin kısa sürede yükselişini sürdürerek 75 bin dolar seviyesini aştı.

ABD resmi olmayan sonuçlara göre 50 eyaletin 27’si’nde Donald Trump öne çıktı, 210 delege kazandı. Kamala Harris ise 112 delegede kaldı.

Bitcoin’de son 24 saatlik verilere göre yüzde 7,89 oranında artış kaydedildi ve 73 bin dolara kadar yükseliş yaşandı. Bitcoin şu anda 2.569.907 liradan işlem görüyor.