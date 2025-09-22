Bitcoin İki Haftanın En Düşük Seviyesine Geriledi

Kripto para piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. Piyasanın önde gelen dijital varlığı Bitcoin, 22 Eylül 2025 itibarıyla 112.730 dolar seviyesinden işlem görürken, son 24 saatte yüzde 2,63 oranında değer kaybetti. İki haftalık süreçte fiyatlar 118.000 dolardan 112.000 dolar civarına gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Bitcoin, gün içerisinde 111.760 dolara kadar düşerek son iki haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Analistler, fiyat düşüşünde birden fazla faktörün etkili olduğunu belirtiyor. ABD Merkez Bankası Fed’in geçtiğimiz hafta uyguladığı faiz politikaları ve diğer büyük merkez bankalarının faiz kararları, kripto para piyasasında volatiliteyi artırıyor. Faiz artışlarının risk iştahını azaltması, yatırımcıların daha güvenli varlıklara yönelmesine ve Bitcoin’den çıkış yapmasına neden oluyor.

Buna ek olarak, piyasadaki “balina” olarak adlandırılan büyük yatırımcıların ani satış hareketleri, Bitcoin fiyatlarında dengesizliklere yol açabiliyor. Bu durum, dijital varlığın değerinde kısa vadeli düşüşlerin görülmesine zemin hazırlıyor.