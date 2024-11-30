Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda jeopolitik belirsizliklerin etkisinde dalgalı bir seyir izlerken, haftayı yüzde 1,07 oranında değer kazancıyla tamamladı. Bankacılık ve sanayi sektörleri yükseliş gösterirken, özellikle sanayi endeksinde yüzde 1,34 oranında artış dikkat çekti. Bankacılık endeksindeki kazanç ise yüzde 0,37 seviyesinde kaldı.

Sektör bazında en fazla kazandıran endeks, sigorta sektörü oldu ve haftalık yüzde 9,77 oranında yükseldi. Buna karşılık, iletişim sektörü yüzde 2,58’lik düşüşle haftanın en çok değer kaybeden endeksi oldu.

İşte Haftanın En Çok Değer Kazanan Hisseleri

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok değer kazanan şirketler şunlar oldu:

Papilon Savunma (PAPIL): Yüzde 26,38 artış

Yüzde 26,38 artış Agrotech Teknoloji (AGROT): Yüzde 18,18 artış

Yüzde 18,18 artış Anadolu Sigorta (ANSGR): Yüzde 14,78 artış

İşte Haftanın En Çok Değer Kaybeden Hisseleri

Değer kaybıyla dikkat çeken hisseler ise şu şekilde sıralandı:

Vakıfbank (VAKBN): Yüzde 9,17 düşüş

Yüzde 9,17 düşüş Fenerbahçe (FENER): Yüzde 8,14 düşüş

Yüzde 8,14 düşüş Kale Seramik (KLSER): Yüzde 6,36 düşüş

En Çok İşlem Gören Hisseler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi, önceki haftaya göre artarak 513 milyar 564 milyon TL’ye ulaştı. İşlem hacmi sıralamasında ilk üç şu şekilde belirlendi:

Türk Hava Yolları (THYAO): 53 milyar 779 milyon TL Yapı Kredi Bankası (YKBNK): 46 milyar 144 milyon TL İş Bankası (ISCTR): 28 milyar 237 milyon TL

Piyasa Değerinde Zirve Değişti

Borsa İstanbul’da BIST 100 hisselerinin toplam piyasa değeri, haftalık bazda artış göstererek 8 trilyon 449 milyar 278 milyon TL’ye (243 milyar 562 milyon dolar) ulaştı. Şirketler arasında zirvede yer alanlar ise şunlar oldu: