Türkiye’de sık sık gündeme taşınan borsa ve kripto para kazançlarından alınacak vergilerle ilgili resmi açıklama bugün geldi. Uzun zamandan beri netlik kazanmayan bu konuya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıt verdi. Böylece gündemdeki tüm spekülasyonlar da son buldu. Peki, hükümetin programında borsa ve kripto vergisi bulunuyor mu? Son durum ne? İşte detaylar.

Türkiye’de Borsa ve Kriptodan Vergi Alınacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasına göre borsa ve kriptodan vergi alınmayacak.Türkiye’de böyle bir düzenlemenin geri çekildiğini ve düzenlemeden vazgeçildiğini söyleyen Cevdet Yılmaz, yeni yasama yılında ise vergi düzenlemelerine devam edecek. Ancak bu düzenlemelerde borsa ve kripto para gelirlerine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Net Konuştu

Bloomberg’e özel açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili net konuştu. “Borsa vergisi gündemimizde yok. Bir dönem tartışıldı ve gündemimizden düşmüş oldu” diyerek bu konudaki tartışmalara son noktayı koydu. Röportajın devamında vergi düzenlemeleriyle ilgili detaylara değinen Cevdet Yılmaz, istisna ve muafiyetleri olabildiğince daraltmayı hedeflediklerini, çok değişiklik beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Büyüme ve Enflasyonda Son Değerlendirmeler Ne Yönde?

Konuşmanın devamında büyüme ve enflasyon verilerine yönelik değerlendirme yapan Yılmaz, yatırımın önemine değindi. Türkiye’de hem tüketim hem de yatırım odaklı bir anlayışın olduğunu ve bu konuda umut verici gelişmeler yaşandığının altını çizen Yılmaz “Bir defa dünyada faizler iniyor. Dolayısıyla dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak bir miktar canlanma ve likidite de artış bekliyoruz. Diğer yandan emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesini bekliyoruz. Ayrıca temel pazarımız olan Avrupa Birliği ve MENA daha olumlu, nisbi olarak daha olumlu bir performans göstermesi bekleniyor. Bu da dış talep kanalıyla büyümemizi yine destekleyici bir boyut olacak.” diyerek sözlerini noktaladı.