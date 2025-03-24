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Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul haftaya yükseliş ile başlarken, bankacılık endeksinde de artış gözlemleniyor.

Yayınlanma:
Ali Editör
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasının ardından borsada satış baskısı yaşanırken, yeni haftada borsanın nasıl bir seyir göstereceği merak edilirken, borsa yeni haftaya yükselişle başladı.

Borsada Artış Yaşanıyor

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşler ile birlikte 9000 puan seviyesine düşen BİST100 endeksi, piyasanın açılması ile birlikte yüzde 3.5’tan fazla artış göstererek 9300 puan seviyesinin üzerine çıktı.

Siyasi gelişmelere ve küresel haberlere bağlı olarak borsanın önümüzdeki süreçlerde de şekillenmesi beklenirken, Merkez Bankası’nın nisan ayında faizi sabit bırakacağına dair ihtimalin ağırlık kazanması nedeniyle de borsanın trendinin buna göre şekilleneceği tahmin ediliyor.

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