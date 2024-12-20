2024 yılı öncesinde kurumlar son personel alımlarını başladı. Personel alımı yapacak kurumlardan bir tanesi de Botaş olacak. Botaş yaptığı resmi duyuru ile 262 personelin alınacağını açıkladı. Alınacak personellerden 30’a ise engelli kadrosunda istihdam edilecek.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden yeni personel alımını duyurdu. Botaş personel alımı için23 Aralık ile 27 Aralık tarihlerinde başvuru alacak. Bu tarihlerde başvuracak adayların başvuruları değerlendirildikten sonra kriterleri sağlayan kişiler için alım sürecine geçiş yapılacak. Farklı alanlarda istihdam edilecek olan personellerde engelli ve normal çalışanlar için ayrı ayrı kontenjanlar belirlenmiş.

Botaş Personel Alımı Kadroları

Botaş’tan yapılan duyuruya göre 30 engelli personel için ön lisans şartı aranacak. Bu şartları sağlayan kişilerin Adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimlerinden mezun olması gerekecek. Kalan 232 kişi için ise önlisans ve lisans mezuniyet şartları aranarak inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden mezun olunması yeterli olacak.

Botaş Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Botaş personel alımı başvurularında adayların 23 Aralık tarihi itibari ile online olarak açılacak İŞKUR ilan sayfasından müracaat etmesi yeterli olacak. tüm süreç İŞKUR üzerinden yürütülecek ve başvurusu onaylanan adaylar için ikinci aşamaya geçilecek.