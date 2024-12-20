Akaryakıt istasyonlarında tabelalar bu akşam bir kez daha değişecek. Tüm zamanların en yüksek seviyelerini seyreden benzin motorin ve LPG fiyatları bu akşam yapılacak zamlar ile birlikte daha da artacak. Peki 21 Aralık akaryakıt zammında ne kadar zam yapılacak? İşte gelen son bilgiler

21 Aralık Akaryakıt Zammı Miktarı Belli Oldu

Yapılan bilgilendirmeye göre 21 Aralık tarihinde motorinde 58 kuruş oranında zam yapılacak. Bu zam ile birlikte motorin fiyatları daha da üst seviyelere çıkacak. Noterin zammı yapılmasına karşın benzin ve LPG’de ise herhangi bir zam planlanmıyor. Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 43.12 TL

Motorin litre fiyatı: 43.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 43.01 TL

Motorin litre fiyatı: 43.24 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.56 TL

Motorin litre fiyatı: 43.87 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL