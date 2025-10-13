Bu Hafta 6 Şirket Temettü Dağıtıyor! İşte Ödeme Tarihleri ve Detaylar

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, ekim ayının ikinci haftasında yatırımcılarına temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, hangi şirketlerin temettü vereceğini ve ödemelerin hesaplara geçeceği tarihleri merak ediyor. Açıklanan takvime göre bu hafta 6 şirket temettü dağıtımı gerçekleştirecek.
13-19 Ekim Haftasında Temettü Dağıtacak Şirketler
-
LDR Turizm A.Ş. (LIDERL)
-
Brüt Temettü: 0,1426024 TL
-
Net Temettü: 0,121212 TL
-
Ödeme Durumu: 4. taksit
-
Ödeme Tarihi: 13 Ekim 2025
-
-
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYOB)
-
Brüt ve Net Temettü: 0,0214723 TL
-
Ödeme Durumu: 1. taksit
-
Ödeme Tarihi: 13 Ekim 2025
-
-
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBKE)
-
Brüt Temettü: 0,50 TL
-
Net Temettü: 0,425 TL
-
Ödeme Tarihi: 15 Ekim 2025
-
-
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (PLTUR)
-
Brüt Temettü: 0,3799795 TL
-
Net Temettü: 0,3229825 TL
-
Ödeme Durumu: 1. taksit
-
Ödeme Tarihi: 15 Ekim 2025
-
-
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR)
-
Brüt Temettü: 0,3571428 TL
-
Net Temettü: 0,3035713 TL
-
Ödeme Tarihi: 15 Ekim 2025
-
-
Turcas Holding A.Ş. (TRCAS)
-
Hisse Başına Temettü: 0,5687 TL
-
Ödeme Tarihi: 15 Ekim 2025
-
Yıl Sonuna Kadar Temettü Dağıtacak Diğer Şirketler
-
MSGYO – Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
-
ALKLC – Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
-
AVPGY – Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
-
OSMEN – Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
-
MEDTR – Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.
-
DESAD – Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
-
OYAKCO – Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.
-
GUNDGG – Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
-
SANFM – Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.
-
DURKN – Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
-
BALSU, ARDYZ, EGPRO, ASELS, OFSYM, MTRYO, ATLAS, BIMAS, OBAMS, TCELL, GWIND, PSDTC, TKFEN, KTSKR, VSNMD