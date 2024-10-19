Türkiye’de geride kalan hafta içerisinde en çok hangi yatırım aracının kazandırdığı ortaya çıktı. Altın, hisse senetleri, Euro ve dolar gibi farklı yatırım araçlarının hangilerinin olduğu ortaya çıktı. Bu haftaki yatırımlara şekil veren tabloya bakarak siz de yatırımlarınızı kontrol edebilirsiniz.

En Çok Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı?

En çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Altın, diğer tüm yatırım araçlarını geçmeyi başardı ve böylece yatırımcısının yüzlerini güldürdü. Bu geçtiğimiz hafta en çok kaybettiren yatırım aracı BIST 100. Altın güvenli liman olarak Türkiye’de çok fazla tercih edilirken geçtiğimiz hafta da bu durumu net olarak gösteri.

Altın fiyatları bu hafta itibariyle yüzde 2,29 oranında artış gördü. Bu artışla birlikte 24 ayar külçe altının gram satışı 2 bin 991 TL oldu. Cumhuriyet altını ise yüzde 1,35 artışla 20 bin 280 seviyesinden haftayı kapattı. Son 5 yıllık periyoda bakıldığında da en çok kazandıran yatırım aracının altın olduğu görüldü.

En Çok Kaybettiren Borsa

Haftanın en çok kaybettiren yatırım aracı ise borsa oldu. BIST 100 endeksi 8.680,72 ve 9.070,02 puanları arasında seyrederken haftayı 8.793,61 puanla kapattı. Bu da yüzde 0,93 oranında değer kaybı yaşanmasına yol açtı.

Borsanın dışında dolar yüzde 0,10 düştü ve 34,2490 liradan işlem gördü. Euro da yüzde 0,77 düştü ve 37,2260 lira ile haftayı kapattı.