Türkiye’de toplu taşıma zammı arka arkaya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki zamlara şimdi Bursa da dahil oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1 yıldan beri değiştirmediği toplu taşıma ücretleri Temmuz ayının son günü itibariyle zamlandı. 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni tarifelerde yüzde 79 oranında artış yapılması dikkatlerden kaçmadı. Ağustos 2023’te yapılan zam sonrasında artışa giden Bursa Büyükşehir Belediyesi Burulaş zam oranına yüzde 79 olarak açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Açıklama

Gündemde yer alan eleştirilerin ve tepkilerin ardından resmi açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi;

2023 Ağustos ayında;

Elektriğin kWh birim fiyatı 2,78 TL iken bugün 3,99 TL

Motorin litre fiyatı ise 26,32 TL iken bugün 45,92 TL

Asgari ücrete gelen yüzde 49 zam oranına ek olarak Temmuz 2024 itibarıyla toplu iş sözleşmesi kapsamında personel maaşlarına yüzde 27,73 oranında ek zam yapılmıştır. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıla kıyasla bugün kişi başı yolcu maliyetleri yüzde 79 oranında artmıştır. Son 1 yıl için açıklanan enflasyon verileri, TÜİK’e göre yüzde 69,80, ENAG’a göre ise yüzde 113,08 olarak belirlenmiştir.

Geçmiş dönemde yapılmayan ulaşım zammı nedeniyle oluşan 2,2 milyar TL’lik zararı toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilmesi adına Bursa Büyükşehir Belediyesi kendi kaynaklarından sübvanse etmiştir.

Toplu Ulaşım Tarife Değişikliği Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi. pic.twitter.com/nFsqUWijb1 — BURULAŞ (@bursaulasim) July 31, 2024

İşte Bursa Toplu Taşıma Ücretleri

Burulaş zammı sonrasında Bursa toplu taşıma ücretlerinde yeni tarifeler şöyle oldu;