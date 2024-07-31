Türkiye’de yaptığı yatırım ile adından söz ettiren Uzak Doğulu üretici BYD fiyat listesi için de değişiklik yaptı. BYD araç fiyatları için bilgi almak isteyen müşterilerine yeni tarifelerini sunan BYD, üstelik araç kredi kampanyalarıyla da dikkat çekti. Güncellemelerde Seal U DM-i modelinin fiyatları da güncellemeye alındı denilerek kapatıldı. Bu nedenle şu anda BYD’nin sadece Atto 3 modeli için fiyat bilgisi mevcut.

İşte BYD Fiyat Listesi ve Atto 3 Fiyatı

Markanın tutulan modeli Atto 3 için 100 bini aşan indirime gidildi. Tavsiye edilen satış fiyatı 1.790.000 TL olan araç indirim sonrasında 1.640.000 TL kampanya fiyatı ile satılmaya başlandı. 4 farklı renk seçeneği bulunan araçta yüzde 100 kredi kullanımı, 44.477 TL’den başlayan kredi taksitleri, 300.000 TL faizsiz kredi seçeneği gibi ek seçenekler sunuluyor.

BYD Seal U DM-i Fiyatları Açıklanmadı

Güncelleme sonrasında Atto 3 için fiyat açıklansa da markanın Türkiye’de popülerlik kazanan modeli Seal U DM-i için güncelleme tamamlanmadı. Bu nedenle de Seal U DM-i fiyatı “Fiyat listemiz güncellenmektedir” ibaresiyle gizlendi. Araç için en son yapılan açıklamalarda fiyatlar şöyleydi;