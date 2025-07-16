Çeyrek Altın 8 Bin TL Olur Mu? İslam Memiş’ten Uyarı

Altın piyasalarında hareketlilik sürerken, uzmanlar çeyrek altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde önemli seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve döviz kuru etkisiyle gram altının Temmuz ayından itibaren yükseliş ivmesini güçlendireceğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta 4.210 TL civarında seyreden gram altın, bu hafta 4.335 TL seviyesine çıktı. Uzmanlar, dolar kurundaki toparlanmanın fiyat artışındaki temel etken olduğunu vurguluyor. İslam Memiş, dolar/TL kurunun desteğiyle gram altının 4.500 TL sınırına yaklaşmasının mümkün olduğunu öngörüyor.

Çeyrek altın ise gram altındaki artışın etkisiyle kısa sürede 7.000 TL bandını aşarak 7.054 TL satış fiyatına ulaştı. Piyasalarda, çeyrek altının önümüzdeki süreçte 8.000 TL seviyesine yaklaşabileceği konuşuluyor.

Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının alım fırsatı sunduğuna dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu dönemi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Güncel veriler ise 16 Temmuz 2025 itibarıyla gram altın alış ve satış fiyatını 4.321 TL olarak gösteriyor. Çeyrek altın ise 6.898 TL’den alınıp 7.054 TL’den satılıyor. Yarım ve tam altın fiyatları da sırasıyla 13.753 TL – 14.108 TL ve 27.981 TL – 28.128 TL aralığında işlem görüyor.