Dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret açıklandı. 22.104 TL olarak açıklanan asgari ücret Türkiye’de her kesimden büyük tepki çekti.

Türkiye’de 2025 yılında pek çok resmi ücrette %40 civarında zam yapılması nedeniyle asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zam düşük bulundu. Bu kapsam dahilinde asgari ücretin henüz resmiyet kazanmadan yeniden değerlendirilmesi talep edilirken gözler bugünkü grup toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştirileceği grup toplantısında asgari ücret ile ilgili detaylara değinmesi bekleniyor. Ancak gündemde büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Öyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti grup toplantısında yapacağı görüşmelerde asgari ücrete yönelik pek çok farklı spekülasyon gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zam Yapacak mı?

Gündemdeki iddialarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük kalan asgari ücret için devreye gireceği ve bunu da AK parti grup toplantısında dile getireceği belirtildi. Henüz resmiyet kazanmayan bu durum geniş bir kabul gördüğü gibi sosyal medyada da ses getirdi.

Milyonlarca kişi konu ile ilgili mesaj göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete zam yapması konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi. Hükümet kanadından konu ile ilgili hiçbir gelişme paylaşılmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamalara gözler çevrilmiş durumda.